Hizmet İş’e ziyaret

AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun, Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç ve partililer Hizmet İş Sendikası Başkanı Ferman Zararsız’ı ziyaret ettiler.

AK Parti adayı Celal Köse, Hizmet İş Sendikası’nın Yozgat’taki emekçilere ve işçilere her zaman sahip çıktığını, onların hak ve hukuklarını savunduğunu belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ferman Zararsız ise Köse ve AK Parti heyetine teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.