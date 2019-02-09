Her konuda yeterliyiz

Tuygun yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Güzel ahlaklı nesiller yetiştirilmek isteniyor, fakat bu konuda öğretmenler yetersiz görülüyor ki müftülük çalışanları ile protokol imzalanıyor. Çocuklarımızın özümüze, değerimize, örf, adet ve geleneklerimize bağlı olarak bireyler yetiştirilmesinde; güzel ahlaklı olmayı, toplum içinde sorumluluğu üstlenmeyi vazife eden bir nesil yetiştirmede milli eğitim okulları ve öğretmenleri yetersiz mi de bu protokol imzalanıyor?’’ dedi.

Tuygun, bu yönde imzalanan protokollerin okulları ve öğretmenleri itibarsızlaştıracağını ileri sürdü. Tuygun, ‘’İmzalanan protokolle, Müftülük çalışanları; güzel ahlaktan, değerlerimizden, doğruluk, dürüstlük, sevgi, saygı, merhamet gibi konularda sohbet eşliğinde seminerler verecekler. Şimdi soruyorum; Öğretmenlerimiz değerlerimiz, güzel ahlak doğruluk, dürüstlük, sevgi, saygı, merhamet konularını öğrencilerine kazandıramayacak kadar yetersizler mi ki müftülük çalışanları ile protokol imzalandı?’’ ifadelerini kullandı.