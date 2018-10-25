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Hemşeri desteği

AK PARTİ Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’a hemşerileri tarafından destek ziyareti gerçekleştirildi. Bekir Bozdağ’ı TBMM’deki makamında AK Parti Akdağmadeni İlçe Teşkilatı mensupları ziyaret ederek ‘yanınızdayız’ mesajı verdiler.

Hemşeri desteği

AK PARTİ Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’a hemşerileri tarafından destek ziyareti gerçekleştirildi. Bekir Bozdağ’ı TBMM’deki makamında AK Parti Akdağmadeni İlçe Teşkilatı mensupları ziyaret ederek ‘yanınızdayız’ mesajı verdiler.

25 Ekim 2018 Perşembe 07:00
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Hemşeri desteği

AK Parti Akdağmadeni İlçe Başkanı Önder Gürel ile Ak Parti İlçe Yönetimi Bozdağ’ı Mecliste ziyaret ederek “Akdağmadeni ve Yozgat olarak arkanızdayız” mesajı verdi. Ak Parti İlçe Yönetiminin ziyaretine Akdağmadeni Belediye Başkanı irfan Coşgun da katıldı.
Ziyarette konuşan Bozdağ “ Biz doğru bildiklerimizi söylemekten geri adım atmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ak Parti grup toplantısında şahsımla ilgili söylediği sözler benim için şeref madalyasıdır. Bütün Yozgatlı ve Akdağmadenili hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte duaları ile bizlere destek verdiler. Durmak yok yola devam” dedi.

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