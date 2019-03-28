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HAZIRLIKLAR TAMAM

Yozgat il genelinde 302 bin 710 seçmen bin 345 sandıkta Pazar günü oy kullanacak

HAZIRLIKLAR TAMAM

Yozgat il genelinde 302 bin 710 seçmen bin 345 sandıkta Pazar günü oy kullanacak

28 Mart 2019 Perşembe 00:00
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HAZIRLIKLAR TAMAM

YOZGAT il genelinde, Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, İl Genel Meclisi ve Muhtarlık seçimleri için son hazırlıklar yapıldı. İl genelinde 302 bin 710 seçmenin, 31 Mart Pazar günü bin 345 sandıkta oy kullanacakları açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesi sonrası yapılacak ilk yerel seçimlerde Yozgatlılar kendi ilçe ve belde belediye başkanını, il genel meclis ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarları seçmek üzere Pazar günü sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, Yozgat'ta 302 bin 710 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014’te yapılan yerel seçimlerden bu yana Yozgat'taki seçmen sayısı 4 bin 976 düştü.  Yozgat'ta kurulacak sandık sayısı da bir önceki seçime göre azaldı. 2014’teki yerel seçimlerde bin 392 sandık kurulurken bu seçimlerde bin 345 sandıkta oy kullanılacak. Yozgat'ta en fazla seçmen ve sandık Yozgat merkezde bulunuyor. Yozgat merkezdeki 68 bin 192 kayıtlı seçmen için 279 sandık kurulacak. Yozgat merkezden sonra ikinci sırada 235 sandık ve 56 bin 800 seçmenle Sorgun, üçüncü sırada da 142 sandık ve 30 bin 507 seçmenle Akdağmadeni geliyor. 16 sandık ve 3 bin 708 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Çandır ilçesinde olacak.

BÖLGE               SANDIK     SEÇMEN
Yozgat Merkez     279    68 bin 192 
Akdağmadeni     142      30 bin 507 
Aydıncık      42      7 bin 682 
Boğazlıyan      102      25 bin 539 
Çandır       16      3 bin 708 
Çayıralan      47      10 bin 955 
Çekerek      71      14 bin 601 
Kadışehri      41      8 bin 34 
Saraykent     40      9 bin 820 
Sarıkaya       114     24 bin 235 
Sorgun      235     56 bin 800 
Şefaatli      71     11 bin 746 
Yenifakılı     19      4 bin 406 
Yerköy     126     26 bin 485 

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