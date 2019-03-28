HAZIRLIKLAR TAMAM

YOZGAT il genelinde, Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, İl Genel Meclisi ve Muhtarlık seçimleri için son hazırlıklar yapıldı. İl genelinde 302 bin 710 seçmenin, 31 Mart Pazar günü bin 345 sandıkta oy kullanacakları açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesi sonrası yapılacak ilk yerel seçimlerde Yozgatlılar kendi ilçe ve belde belediye başkanını, il genel meclis ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarları seçmek üzere Pazar günü sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, Yozgat'ta 302 bin 710 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014’te yapılan yerel seçimlerden bu yana Yozgat'taki seçmen sayısı 4 bin 976 düştü. Yozgat'ta kurulacak sandık sayısı da bir önceki seçime göre azaldı. 2014’teki yerel seçimlerde bin 392 sandık kurulurken bu seçimlerde bin 345 sandıkta oy kullanılacak. Yozgat'ta en fazla seçmen ve sandık Yozgat merkezde bulunuyor. Yozgat merkezdeki 68 bin 192 kayıtlı seçmen için 279 sandık kurulacak. Yozgat merkezden sonra ikinci sırada 235 sandık ve 56 bin 800 seçmenle Sorgun, üçüncü sırada da 142 sandık ve 30 bin 507 seçmenle Akdağmadeni geliyor. 16 sandık ve 3 bin 708 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Çandır ilçesinde olacak.

BÖLGE SANDIK SEÇMEN

Yozgat Merkez 279 68 bin 192

Akdağmadeni 142 30 bin 507

Aydıncık 42 7 bin 682

Boğazlıyan 102 25 bin 539

Çandır 16 3 bin 708

Çayıralan 47 10 bin 955

Çekerek 71 14 bin 601

Kadışehri 41 8 bin 34

Saraykent 40 9 bin 820

Sarıkaya 114 24 bin 235

Sorgun 235 56 bin 800

Şefaatli 71 11 bin 746

Yenifakılı 19 4 bin 406

Yerköy 126 26 bin 485