Halka rağmen satıldı

İYİ Parti İl Başkanı Metin Özışık, hükümetin görevde kaldığı 16 yıllık süre içerisinde birçok kamu kurumlarının özelleştirildiğini hatırlattı. Metin Özışık, “Yozgat Şeker Fabrikası'nın özelleştirme kararına halk ve sivil toplum kuruluşları karşı çıkmasına rağmen satışın gerçekleşmiştir” dedi.

Metin Özışık, Atatürk’ün kurduğu uçak fabrikasını sattıran güç ve zihniyet ile şeker fabrikalarını sattıran güç ve zihniyetin aynı olduğunu savunarak , “Bu zihniyet 16 yılda 10 liman, 81 elektrik santrali, 3 bin 483 taşınmaz, 36 maden sahası, Türk Telekom, Tüpraş, Petkim ve Tekel'i sattı” diye konuştu.

Özışık, söz konusu kurumlardan elde edilen gelirin yaklaşık 62 milyar dolar olduğunu, bu para karşılığında bankacılık sektörünün yüzde 50’si, ilaç sektörünün yüzde 70’i, sigortacılık sektörünün de yüzde 70’inin yabancılara teslim edildiğini iddia etti. Metin Özışık, Yozgat Şeker Fabrikasının özelleştirilmesine kimsenin ses çıkaramadığını ifade ederek, “ Vatandaşlar ses çıkarmıyor değil çıkaramıyor. Pancar kooperatifi yönetimi susuyor, üyesinin yani çiftçinin hakkını savunamıyor. Neden? Çünkü karşısında, ülkenin yarısını satmış bir iktidar var. Ülkenin yarısı satılmış ses çıkmamış da pancar kooperatifi mi engel olacak? Hiç bir şey yapamaz. Hiç bir STK'ya kızmaya hakkımız yok” şeklinde konuştu.

Özışık, bu güce ve zihniyete dur diyecek siyasetçinin Meral Akşener olduğunu belirterek “Son kale Meral Akşener'dir. Parmağınızdaki yüzük satılmadan önce biraz cesaret biraz yürek" ifadelerini kullandı.

