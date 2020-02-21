Göç ve işsizlik araştırılsın

Sedef, partili 20 milletvekilinin de desteğini alarak TBMM Başkanlığına, Yozgat'ta yaşanan göç probleminin araştırılıp, çözüm üretilmesi için önergesi verdi. Sedef, ‘’Şehrimizin ve hemşehrilerimizin en büyük sorunu Göç ve İşsizliktir. Konuyu gündeme getirmeye devam ediyor, hep birlikte bir çözüm bulmak için gerekli çabayı şahsım adına göstereceğimi ifade etmek istiyorum’’ dedi. Sedef ve 20 arkadaşının bulunduğu araştırma önergesinde, Yozgat'ta istihdama katkı yapacak bir kamu yatırımının olmadığı gibi, mevcut fabrikaların da birer birer zaman içerisinde kapandığı hatırlatıldı. Önergede, ‘Türkiye İstatistik Kurumu'nun 4 Şubat 2020 tarihinde açıkladığı adrese dayalı nüfus kayıt sitemi verilerine göre ilimiz Yozgat her geçen yıl dışa göç vererek nüfusu erimektedir. Yapılan istatistiklere göre yaşanan göçün memleketinde iş bulamayan gençlerin yeni iş imkânları kapılarını aralayabilmek ve yaşamını sürdürebilmek için büyük şehirlere göç ettiği gözükmektedir. Üretken ve genç nüfusun il dışına gitmesi tüm sektörlerde sıkıntıların artacağına yönelik öngörüleri kuvvetlendirmektedir’ denildi. Nüfusun sürekli gerilediğine rakamlar verilerek dikkat çekilen önergede, ‘2019 yılı nüfus artış hızımız eksi yönde yüzde sekiz nokta dokuz olmuştur. 2018 yılında Yozgat'ta yaşayan yabancı nüfus 9 bin 304 olarak gerçekleşirken 2019 yılında bu rakam 9 bin 535 yükselmiştir. Yabancı nüfusun il nüfusundan düşüldüğünde çıkan rakam Yozgat açısından tehlike sinyallerinin yandığını göstermektedir. Şehrimizin en önemli sorunu işsizliktir. İlimizde yaşanan yoğun göçün en büyük nedeni olan istihdam ve işsizlik sorunu giderek derinleşmektedir. Sorunun çözümü de yeni kurulacak fabrikalar, işletmeler ve yeni iş alanları ile mümkün olabilecektir. Yozgat yıllarca teşvik yatırımlarından hak ettiği payı alamamıştır. Yeni teşvik sistemi ile beşinci bölgede olan Yozgat'ın yer aldığı kategori beklentileri karşılamamakta ve bir an önce altıncı bölgeye geçirilmesi için çalışalar başlatılmalıdır. Yukarda açıklanan nedenlerle sorunların yerinde tespit edilerek, konunun aydınlığa kavuşturulması ve gereken önlemlerin alınması amacıyla bir Meclis Araştırması açılması gerekmektedir’ görüşlerine yer verildi.