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Gençler, siyasilerle buluştu

YOZGAT AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Gençlik Başkanı ile Buluşuyor’ etkinliği Büyük Sinema Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Gençler, siyasilerle buluştu

YOZGAT AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Gençlik Başkanı ile Buluşuyor’ etkinliği Büyük Sinema Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

25 Mart 2019 Pazartesi 00:00
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Gençler, siyasilerle buluştu

 Anayasa Komisyon Başkanı ve Milletvekili Bekir Bozdağ, Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve Belediye Başkan Adayı Celal Köse’nin katıldığı etkinlikte konser etkinliği yapıldı. AK Parti Belediye Başkan Adayı Celal Köse, gençlerin ilgisine layık olmak için var gücüyle çalışacaklarını ifade etti. Köse, “Bugün burada bizleri şaşırtmaya devam ediyorsunuz. Sizlerin ilgisi ve güveni oldukça kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Gençler güçlü olursa Yozgat güçlü olur. Projelerimizi yaparken sizleri asla unutmadık. Yapacağımız tüm sosyal faaliyetlerde sizlerin fikirlerini alacağız. Çok şükür ki gençleri yedek kulübesinde değil, ilk on birde isteyen bir Cumhurbaşkanımız var. Biz de Cumhurbaşkanımızın izinde yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

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