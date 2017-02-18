Gençler harekete geçti

İç Anadolu Bölge İl Başkanları Toplantısına Eskişehir’den Gençlik Kolları Yozgat İl Başkanı Ahmet Selçuk, Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz ile birlikte canlı bağlantı ile gençlere seslendi. Salonu dolduran gençlik ‘ Ne Atatürk’ten vazgeçeriz, Ne de en büyük eseri Cumhuriyetten’ diye haykırdı. Toplantıda gençlik örgütünün referandum çalışma programı da anlatıldı.

Bu oyuna dur diyeceğiz!

Yaklaşık 3 saat süren gençlik buluşmasında Üniversite Komisyon Başkanları yaptıkları açıklamada, “Biz yerel yönetimlerin güçlendirilmesini beklerken karşımızda anayasa değişikliğini ve referandumu bulduk. Cumhuriyetin temellerinin sarsıldığı bir süreci yaşıyoruz. Buna dur diyecek olan da Biz gençleriz. Azimle çalışırsak, inanırsak ve kapı kapı dolaşıp insanları ikna edersek başarılı olacağımıza eminiz” ifadelerinde bulundu.

CHP Yozgat Üniversite Komisyonu Başkan Yardımcısı Yusuf Çapar “Atatürk’ün bize miras bıraktığı iki eserden biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri ise Cumhuriyet Halk Partisidir. Bu anayasa değişikliği ile Cumhuriyet tahrip edilmek isteniyor. Kurtuluş felsefesi değerleri, Atatürk ilke ve inkılapları ve Çağdaş yaşam tamamı ile tasfiye edilerek Türkiye Cumhuriyeti felakete doğru sürüklenmektedir. ‘ diye konuştu.

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