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Gençler harekete geçti

18 Şubat 2017 Cumartesi 06:05
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CHP Yozgat Gençlik Kolları, Anayasa değişikliği ve referandum öncesinde genişletilmiş Üniversite Komisyonu toplantısı düzenledi. İl binasındaki toplantıya CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar da katıldı.

Gençler harekete geçti
İç Anadolu Bölge İl Başkanları Toplantısına Eskişehir’den Gençlik Kolları Yozgat İl Başkanı Ahmet Selçuk, Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz ile birlikte canlı bağlantı ile gençlere seslendi. Salonu dolduran gençlik ‘ Ne Atatürk’ten vazgeçeriz, Ne de en büyük eseri Cumhuriyetten’ diye haykırdı. Toplantıda gençlik örgütünün referandum çalışma programı da anlatıldı.
Bu oyuna dur diyeceğiz!
Yaklaşık 3 saat süren gençlik buluşmasında Üniversite Komisyon Başkanları yaptıkları açıklamada, “Biz yerel yönetimlerin güçlendirilmesini beklerken karşımızda anayasa değişikliğini ve referandumu bulduk. Cumhuriyetin temellerinin sarsıldığı bir süreci yaşıyoruz. Buna dur diyecek olan da Biz gençleriz.  Azimle çalışırsak, inanırsak ve kapı kapı dolaşıp insanları ikna edersek başarılı olacağımıza eminiz” ifadelerinde bulundu.
CHP Yozgat Üniversite Komisyonu Başkan Yardımcısı Yusuf Çapar “Atatürk’ün bize miras bıraktığı iki eserden biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri ise Cumhuriyet Halk Partisidir. Bu anayasa değişikliği ile Cumhuriyet tahrip edilmek isteniyor. Kurtuluş felsefesi değerleri, Atatürk ilke ve inkılapları ve Çağdaş yaşam tamamı ile tasfiye edilerek Türkiye Cumhuriyeti felakete doğru sürüklenmektedir. ‘ diye konuştu.
Sorumluluğumuzu Biliyoruz
CHP Yozgat Gençlik Kolları Üniversite Komisyon Başkanı Sinem Gençyılmaz ise “ Bugün genişletilmiş toplantımıza katılan Genç yoldaşlarımızla birbirimize söz verdiğimiz bir gündeyiz. Ülkenin bu zor dönemecinde birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımızın olduğu bugün de yan yana olmanın onurunu yaşıyorum. Bizler hiçbir zaman unutmayacağız ki birileri zamanında Duyun-u Umumiye’yi kurdu, birileri ise Sümer Bankları, İşbankalarını. Birileri Malta’ya kaçtı, Birileri de Samsun’a binbir zorlukla çıktı. Şimdi 2017’deyiz. Birileri Tek Adam Dikta rejimini kurmaya çalışıyor. Birileri Özgür Türkiye’yi parlamenter sistemi korumaya çalışıyor. İşte biz bu sorumluluğu üzerimizde hissediyoruz. Sandıktan çıkacak hayırlı bir geleceğin umudu ile yanıp tutuşuyoruz” dedi.

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