Gelin önce göçü durduralım!

Keven, ‘’Yozgat'ın verdiği göç, işsizlik, kapanan fabrikaların durumu, çiftçilerin esnafın mağduriyeti, ilimizin topyekûn sorunları Belediye Başkanı aday tanıtımlarında muhalefet partilerinden olan az sayıda belediyeler suçlanarak gizlenemez’’ dedi.

Keven, 16 yıldır Yozgat'tan hep alan ama bir şey vermeyen bu anlayışın yaşanan bunca sorunda ki sorumluluğunu birkaç muhalefet belediyesine çatarak gizlenemeyeceğini belirterek, CHP’li belediye yönetimlerinin ‘iktidar desteği’ olmadığı hâlde, yaşanan onca imar ve altyapı sorununa ürettiği çözümlerin ortada olduğunu kaydetti. Göçün önüne geçilebilmesi için elele verilerek, mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yapan Keven, Çekerek Belediyesi’nin hangi partiden olduğuna bakmadan, kanalizasyon sorunlarını dile getirip, arıtma tesisinin yapılması gerektiğini, barajın aşırı kirlendiğini defalarca TBMM'de ilgili bakana ilettiğini anlattı. Keven, ‘’Yozgat genelinde yaşanan onca sorunu gelin hep birlikte çözmek için çabalayalım. Salonlarda miting meydanlarında kendinizden olmayanları kötü göstermeyi ötekileştirmeyi bırakın artık! Bu hamaset politikası inanın Yozgat'a bir şey kazandırmıyor. Yozgat'ta kapanan fabrikaların tekrar üretime başlaması için gelin hep birlikte ne yapılması gerekiyorsa yapalım. Eğer iktidar olmanın verdiği gücü Yozgat için Yozgat halkı için kullanmak istiyorsanız gelin önce projelerin biran önce hayata geçmesine yardımcı olun. Yozgat için bir şey yapmak istiyorsanız gelin çiftçinin, esnafın, gencin, öğrencinin sorunlarına kulak verip buna yönelik projeleri hayata geçirmeye çalışalım. Salonlarda mikrofon başlarında 16 yıldır söyledikleriniz Yozgat'a hiç bir şey kazandırmadı, aksine hep göç vermemize hep geriye gitmemize neden oldu’’ ifadelerini kullandı.

