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Gelecek Saadet ile Gelecek

SAADET Partisi Yozgat İl Başkanı Cemil Işıksoy Pazar günü gerçekleştirecekleri Olağan Büyük Kongreye tüm Yozgat halkını davet etti.

Gelecek Saadet ile Gelecek

SAADET Partisi Yozgat İl Başkanı Cemil Işıksoy Pazar günü gerçekleştirecekleri Olağan Büyük Kongreye tüm Yozgat halkını davet etti.

01 Kasım 2019 Cuma 04:04
Gelecek Saadet ile Gelecek

Saadet Partisi İl Başkanı Cemil Işıksoy, parti yönetim kurulu üyesi Ziya Koçak ile birlikte gazetemizi ziyaret etti.
İl Başkanı Işıksoy, ülkemizde toplumsal mutabakatı sağlayacak yegane partinin Saadet Partisi olduğunu belirtti.
Efsane Başbakan Necmettin Erbakan’ın emaneti Milli Görüş davasına sahip çıkarak, Türkiye’yi ‘Yeniden Büyük Türkiye’ idealine taşıyacak kadroların Milli Görüş kadroları olduğunu belirten Işıksoy,
“Partimiz her geçen gün güçlenmekte ve özgül ağırlığı ile iktidarın en güçlü alternatifi olmaktadır. Yapılan araştırmalarda insanımızın en çok kaygı duyduğu olgu ‘gelecektir’. Bundan dolayı partimizin kongredeki ana teması da ‘Gelecek, Saadet İle Gelecek’ sloganı olmuştur” dedi.
İl Başkanı Işıksoy, tüm Yozgatlıları coşkulu kongreye ve Milli Görüş saflarına davet etti.

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