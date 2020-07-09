Gelecek Partisi örgütleniyor

ESKİ Başkanlardan Ahmet Davutoğlu ve arkadaşları tarafından kurulan Gelecek Partisi, yört genelinde örgütlenme çalışmalarını sürdürüyor.

Gelecek Partisi kurmayları, örgütlenme çalışmaları için pazartesi günü Yozgat’a gelmesi bekleniyor. Partiden yapılan yazılı açıklamada, ‘Ülke ve halkın gerçek gündemi ile koalisyon iktidarının oluşturduğu sanal gündemi ülkemize verdiği zararın boyutlarının tartışılacağı basın buluşması etkinliğine, yiğidin harman olduğu Yozgat şehrimizde devam edilecektir’ denildi.

Yozgat Çamlık Otel’de 13 Temmuz Pazartesi günü saat 12.00’da yapılacak toplantıya, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, PİK Başkanı Genel Başkan Yardımcısı Feridun Bilgin, PİK Başkanı Av. Seren Yıldız Öztürk, Kurucular Kurulu, PYK üyesi Mehmet Behçet Piker de katılacak. Basın buluşmasında yeni kurulan Gelecek Partisi ve diğer partiler ile Millet ve Cumhur ittifaklarının serencamı da masaya yatırılacağı kaydedildi.