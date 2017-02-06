Evet için yollarda

Kocaeli’den otomobili ile yola çıkan Erol Özavcı, Cumhurbaşkanlığı sistemine ‘Evet’ çağrısında bulunmak için Türkiye’yi geziyor. Çorum’dan sonra Yozgat’a da uğrayan Özavcı, özel tasarım otomobili ile halkı evet oyunda buluşmaya davet ediyor.

Yozgat meydanını üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı ve ‘Evet’ yazılı otomobili ile turlayan Özavcı, halkın yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Yozgat’ta 16 Ocak’ta açılışı yapılan Yeni Şehir Hastanesi’nin önünde açıklamada bulunan Özavcı; “Sayın Cumhurbaşkanımız, bizim için, Türkiye için Allah’ın özel bir lütfu, bir nimeti. Zira gerçek bir liderdir. Bir liderde olması gereken tüm vasıflar onda mevcuttur. İlim desen, iman desen, bilgi desen, birikim desen, fizik desen cesaret desen boşuna baş, yani reis dememişler. O çağımızdaki toplumumuzun bir sultan Alparslan’ı, bir Selahattin Eyyubusi, bir Fatih Sultan Mehmet’idir. Gelinen son noktada bu günkü Ortadoğu konjöktöründe başımızda Sayın Cumhurbaşkanımız olmasaydı halimiz Suriye’den, Mısır’dan, Irak’tan farklı olmazdı. 2010 yılında Demokratik Sol Parti’nin genel başkan adayı Erol Özavcı’ydım. Bu gün Türkiye’yi karış karış geziyorum, neden Evet için. Ben aslen Vanlı’yım, ben Türküm, ben Kürdüm, ben Lazım, ben Arabım, ben Romenim, en önemlisi biz Türkiye’yiz. Neden evet diyoruz, görmüş olduğunuz gibi hastanemizi, eskiden bu hastane var mıydı yoktu. Bütün şehirlerde şuan modern bir hastaneler yapıldı. İşte ben o yüzden evet diyorum, siz de evet deyin. Ben cumhurbaşkanımızın vatan, bayrak sevgisinden, inancından dolayı ve kendisine inandığım için kendisine karşı sevgi hissediyorum” dedi.

Gittiği illerde halkın yoğun ilgisi ile karlaştığını söyleyen Özavcı, Evet yönünde çok büyük bir tepkinin oluştuğunu ifade etti.