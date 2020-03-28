Esnafın sesini duyun!

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, “Halk Bankası tarafından verileceği söylenen 25 bin liralık kredinin çok az olması bir yana son 5 yılda kredi kullanmamış olması gibi, ipotek ve memur kefil istenmesi gibi şartlar esnafı iyice çıkmaza sokuyor. Yani Halk Bankası esnafa kredi vermemek için takla atıyor. Çünkü Halk Bankası gibi bütün kamu bankaları maalesef yurttaşı değil edeceği kârını düşünüyor. 25 bin lira üç işçi çalıştıran bir esnafın ancak bir aylık masrafıdır. Peki ondan sonra ne olacak? Esnafa bunu reva görenleri bir de bunu ulufe gibi sunanları kapanan kepenklerin önüne davet ediyorum” dedi.

BIÇAK KEMİĞE DAYANDI!

Verilen kredinin faiz işletilerek verilmesinin yanlış olduğuna vurgu yapan Yozgat Milletvekili Keven, esnafın artık boş vaat değil somut adım beklediğini bildirdi. Keven, “Tüm yurttan esnaflarımızdan mesaj alıyorum. Yardım çığlıkları bunlar. Esnafa acil 50 bin lira hibe ve şartsız 100 bin lira kredi sunulmalıdır. Kaynak soranlara bir avuç müteahhitte ödedikleri garanti ödemelerini gösteriyorum” diye konuştu. Keven, müteahhitlere 2020 yılında garantiler için ödenecek yaklaşık 20 milyar liranın olağanüstü koşullardan dolayı esnafa ödenmesi gerektiğini kaydetti. Keven, “2020 bütçesinde Şehir Hastanelerini işleten müteahhitlere 10 milyar lira, köprü ve otoyolların araç garantisi için ise 8 milyar lira ödenek ayrılmıştı. Yap-işlet ihalelerle besledikleri bir grup müteahhitte garanti ödemeleri için ayırdıkları toplam 18 milyar liralık bütçenin ‘salgın koşullarında köprü ve otoyol kullanımının düşmesinden dolayı’ yetmeyeceği ve bu ödemenin 20-25 milyar lira civarında olabileceği tahmin ediliyor. İçinden geçtiğimiz bu korona virüs salgınından dolayı mücbir sebep oluştuğu için Saray acil bir karar vermeli, garanti geçiş ödemelerine düzenleme getirmeli ve bu yaklaşık 20 milyar liranın bir avuç müteahhitte değil acil destek bekleyen esnafa ödenmesi sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.