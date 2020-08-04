Esnaf ziyareti

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, bayramı geçirmek üzere geldiği Yozgat’ta esnaf ziyaretinde bulunup, partilileriyle bir araya geldi. Başer, seçim bölgesi Yozgat’a bayram öncesinde geldi. Bayramı Yozgat’ta geçiren Başer, resmi bayramlaşma törenine katıldı. Milletvekili Başer, Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundu. Başer, ‘’Pandemi sürecindeki durgunluğu yavaş yavaş atlatan esnaf kardeşlerimizle hasbihal ettik. Hayırlı ve bereketli kazançlar dileğinde bulunduk’’ dedi. Başer, bayramda parti teşkilatlarını da ziyaret edip, sohbet etti, bayramlarını kutladı.