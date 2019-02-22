Erdoğan Geliyor

Erdoğan'ın Yozgat'a yapacağı ziyaret ile ilgili ilk bilgi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından verildi. Oktay, Meydan Yeri Caddesi'nde halka hitaben yaptığı konuşmanın sonunda, ''Cumhurbaşkanımızda önümüzdeki hafta içerisinde Yozgat'ımıza teşrif edeceklerdir'' dedi.

Ardından açılış programına katılanlar dağılırken yapılan anonsta ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pazartesi günü Yozgat'a geleceği yönünde anons geçildi. Ancak, Erdoğan'ın Yozgat proğramının net olmadığı, Pazartesi günü gelebeliceği gibi, Salı günü gelme ihtimalinin de bulunduğu ifade idildi. Erdoğan'ın Yozgat programının hafta sonunda netlik kazanması bekleniyor.