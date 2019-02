Erdemir her yerde

MHP Adayı Mehmet Erdemir toplumun her kesimindeki insana ulaşarak vaatlerini ve projelerini anlatıyor.

Mehmet Erdemir bu kapsamda spor merkezini ziyaret ederek, sporcularla bir araya geldi.

Yozgat’ta spor ve sporcuyu her dönemde desteklediklerini, bundan sonra da destekleyeceklerini anlatan Erdemir’e, MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef de eşlik etti.

Spor salonundan sonra ev toplantısına katılan Erdemir’e, vatandaşların da ilgisi yoğun oldu.

Mehmet Erdemir, her hal ve şartta adil olacağını ve tüm Yozgat’ın belediye başkanı olacağını vurguladı. Erdemir, ötekileştirme, kutuplaştırma ve ayrışmayı sonlandıracağını sözlerine ekleyerek,

“Dün nasıl herkesi kucaklamış, herkesin başkanı olmuş isek, yine öyle olacağız” şeklinde konuştu.