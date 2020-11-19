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Enerji, stratejik bir konudur

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, TBMM’de konuştu.

19 Kasım 2020 Perşembe 00:18
Enerji, stratejik bir konudur

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, enerjinin, en önemli stratejik konulardan biri olduğunu söyledi. Sedef, TBMM Genel Kurulunda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerindeki partisinin görüşlerini dile getirdi. Enerjinin, en önemli stratejik konulardan biri olduğuna vurgu yapan MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, yenilenebilir enerjinin her alanında yapılan yatırımlara aralıksız devam edilmesi gerektiğini vurguladı. Sedef, ülkenin enerji alanında dışa bağımlılığını önlemek adına son yıllarda, 2023 hedefleri doğrultusunda önemli adımlar atıldığını dile getirdi. Sedef, "Bu adımların en önemlilerinden biri doğal gaz keşifleridir. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizi karaya sıkıştırmak isteyenlere karşı haklı mücadelemizden taviz vermeyerek arama tarama faaliyetlerini ısrarla sürdürmeliyiz. Bu konuda MHP, söz konusu millet ve devlet menfaati olduğunda, dün olduğu gibi bugün de devletinin ve milletinin arkasındadır, sonuna kadar destekçisidir" ifadesini kullandı. Doğu Akdeniz'de kararlı duruş ve azimle başarıya ulaşılacağını belirten Yozgat Milletvetkili Sedef, "Doğu Akdeniz'de yapılan çalışmalardan başta Yunanistan olmak üzere küresel sermayeye sahip ülkeler, kendilerine bağımlı olmamızı isteyen devletler rahatsız olsa da Türkiye, zamanla bağımlılığını azaltarak enerji alanında kendi kendine yeten bir ülke konumuna inşallah gelecektir" diye konuştu.

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EnerjiStratejik Bir Konudur
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