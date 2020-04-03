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Emanetine sahip çıkacağız

MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, MHP Kurucu lideri Alpaslan Türkeş’in vefatının 23’üncü yılında anma mesajı yayınladı

03 Nisan 2020 Cuma 14:07
Emanetine sahip çıkacağız

Altan, Ülkücü Hareketin ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucu lideri, milletimizin yetiştirdiği büyük asker, devlet adamı ve Politikacı Başbuğ Alparslan Türkeş’in ebediyete irtihalinin üzerinden 23 yıl geçtiğini hatırlattı. Başbuğ’un aziz hatırasının gönüllerde sonsuza dek canlı tutulacağını, omuzlarımıza yüklediği fikir, ülkü ve dava emanetini, nesiller boyunca azimle taşınacaklarını ifade eden altın, ‘’Gücünü, zengin tarihî birikiminden ve millî değerlerden alan Türk-İslam davası nihai hedefine ulaştırılacaktır. Başbuğ Alparslan Türkeş’in diktiği ülkü fidanı kök salmış, bir ulu ağaç misali boy vermiştir. Dalları bütün yurdu, hatta bütün Türk dünyasını sarmış; meyveye durmuş ve Türkçenin konuşulduğu her coğrafyaya yayılmıştır, Başbuğ’umuzun etrafında toplanan yüzlerin, binlerin açtığı mukaddes yolda; bugün milyonlar yürümektedir. MHP; Başbuğ’umuzun işaret ettiği istikamette Liderimiz Devlet Bahçeli’nin rehberliğinde kutlu bir hedefe, yeni bir Kızılelma’ya doğru emin ve salim adımlarla ilerlemektedir. Bu vesile ile Başbuğ’umuz Alpaslan Türkeş'e Dar-ı Bekaya irtihalinin seneyi devriyesinde, Allah (c.c) rahmet etsin, Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Başbuğum, Türk milleti seni asla unutmayacak ve emanetine dünya durdukça sahip çıkacaktır’’ dedi.

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Emanetine Sahip çıkacağız
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