Emaneti öğrencisi devraldı

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Osman Kozan’ın, merhum Seyfi Bayrak’ın öğrencisi olduğu öğrenildi.

İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığında yapılan toplantıda yönetim kurulu üyelerini tanıtan Osman Kozan, Yozgat’a iş ve hizmetlerin iyi yapılması, doğru ve güzelin hayata geçirilmesi için, yapıcı muhalefet anlayışıyla siyaset yapacaklarını belirtti. Genel merkezin atama kararının ardından kolları sıvadıklarını bildiren Kozan, bugünden itibaren köy köy, ilçe ilçe gezerek vatandaşın derdine derman arayacaklarını, İYİ Parti’nin başarısı için çalışacaklarını ifade etti.

OSMAN KOZAN KİMDİR?

1979 yılında Yozgat’ta doğan Osman Kozan, tahsil hayatının bir bölümünü Yerköy’de, bir bölümünü de Yozgat Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Fransa’ya giderek inşaat şirketi kurdu ve Fransa’da çeşitli inşaat işleri yaptı. 2011 yılında Türkiye’ye dönüş yaparak Ankara’da iş hayatını sürdürdü. Bir dönem MHP Ankara Keçiören Teşkilatı ve Avrupa Türk Federasyonu’nda da görevler aldı. İYİ Parti’nin kuruluş sürecinde partiye dahil oldu.

İYİ PARTİ BAŞKANLIK DİVANI

İl Başkanı Osman KOZAN, İl Sekreteri Muhammed Doğangönül, İl Muhasibi Sürmeli Şentürk, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Adem Atik, Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ayşe Nur Taşdemir, Siyasi İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nuri Özalp, Uluslararası İlişkiler ve Türk Dünyasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Uğur Sarıaslan, Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gökhan Taşdemir, Mahalli İdarelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Metin Bağcı, Ekonomiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Zülgardin Korkmaz, Basından Sorumlu Başkan Yardımcısı Kerim Toprakseven, Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Cenab Koçak, Eğitim, Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Abdullah Doğan, Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Asuman Halıcı, Sanayi, Teknoloji, Çevre ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Korkmazyürek, STK’lardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Asım Korkmazyürek, Disiplin Kurulu Başkanı Osman Ataman, Yönetim Kurulu üyeleri, Orhan Yüksey, Kemal Alandağ, Salih Mavili, Musa Şaşaz, İsmail Özsoy, İhsaniye Aydoğdu, Duran Özkan, Cafer Aksoy, Bekir İncekaya.

