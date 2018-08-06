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Ek gösterge teklifi

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, 3600 Ek Gösterge için Kanun Değişikliği Teklifinde bulunduklarını söyledi. Keven, “3600 Ek Gösterge teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduk. Ayrıca tüm kamu çalışanlarına her yıl 29 Ekim'de bir maaş ikramiye verilmesi teklif edilmiştir. Eğer bu kanun teklifi hükümet tarafından kabul edilirse kamu çalışanlarının ekonomik durumları bir nebze iyileştirilmiş olacaktır. Kamuda çalışma barışı sağlanmış olacaktır” dedi.

Ek gösterge teklifi

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, 3600 Ek Gösterge için Kanun Değişikliği Teklifinde bulunduklarını söyledi. Keven, “3600 Ek Gösterge teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduk. Ayrıca tüm kamu çalışanlarına her yıl 29 Ekim'de bir maaş ikramiye verilmesi teklif edilmiştir. Eğer bu kanun teklifi hükümet tarafından kabul edilirse kamu çalışanlarının ekonomik durumları bir nebze iyileştirilmiş olacaktır. Kamuda çalışma barışı sağlanmış olacaktır” dedi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 07:00
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Ek gösterge teklifi

Keven, son yıllarda verilen enflasyon oranı altında zam oranlarıyla alım gücü düşen maaşı eriyen kamu çalışanlarına her yıl bir maaş ikramiye verilmesi öngörülen kanun değişikliği teklifinin hükümet tarafından kabul göreceğini umduğunu belirtti. Keven, “İktidarın enflasyon hedefi çift hanelere ulaştı. Ancak halkın hissettiği enflasyon yüzde 25-30 seviyelerinde. Bunu biz değil çarşı-pazar söylüyor” diye konuştu.

Yetkili sendika tarafından kabul edilen zam oranlarının insanca yaşam standartlarında kabul göremeyeceğine dikkat çeken Keven, “Kamu çalışanlarına verilen zam oranları ekonominin çok iyi olduğunu söyleyen hükümet yetkililerini de yalanlıyor. Çünkü uygun görülen zam oranları enflasyon altında kaldığı için birde enflasyon farkı ödemesi yapmak zorunda kalıyorlar. Biz tüm çalışanların insanca yaşayabilecekleri bir ücret politikası belirlensin istiyoruz. Çalışanlara refah payı verilsin. Adilce hakça bir paylaşım olsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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