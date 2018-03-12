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Doğum gününde seçildi

AK Parti Yozgat Kolları Başkanı İlknur Ünal çifte mutluluk yaşadı. Doğum gününde teşkilatının kongresini gerçekleştiren Ünal’ın oldukça mutlu olması dikkat çekti.

Doğum gününde seçildi

AK Parti Yozgat Kolları Başkanı İlknur Ünal çifte mutluluk yaşadı. Doğum gününde teşkilatının kongresini gerçekleştiren Ünal’ın oldukça mutlu olması dikkat çekti.

12 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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Doğum gününde seçildi

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonu'nda düzenlenen kongreye Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Ertuğrul Soysal, Yusuf Başer, AK Parti İl Başkanı Celal Köse, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, belediye başkanları, teşkilat başkanları ve partililer katıldı. AK Parti Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, kadınların mücadelesini bir hak mücadelesi olarak gördüklerini söyledi. Ünal, "Kadınları dışlayan ikinci sınıf muamele yapan ülkeler asla ilerleyemez. Bunun bilincinde olan Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan kadının her alanda önünü açarak destek olmuştur. Partimizin hak ve inanç özgürlüğü politikası ile kadınlarımız başörtüsü ile meclise girebilmiştir. Kadının kafasındaki örtü ile değil, kafasının içindeki fikirler ile; üzerindeki elbise ile değil, yüreğindeki inanç ile değerlendirilmesi gerekmektedir’’ dedi.
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ünal, kürsüdeki konuşmasında bugünün kendisi açısından oldukça gururlu ve mutluluk verici olduğunu aktardı. Doğum gününde teşkilatının kongresinin gerçekleştirildiğini vurgulayan Ünal, “Kadın kolları olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. 2019 seçimleri için bugünden itibaren çalışmalara başlayacağız. Çalmadık kapı, sıkmadık el, dokunmadığımız gönül bırakmayacağız” diye konuştu.
Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Ertuğrul Soysal, Yusuf ve AK Parti İl Başkanı Celal Köse’nin konuşmalarının ardından Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Kadın Kolları yönetimi şu isimlerden oluştu: Hanım Çatar, Özlem Çam, Hatice Yüksekkol, İlknur Gezginci, Elif Göktekin, Zeynep Solmaz, Fatma Gizem Çapan, Tuğba Güler, Birsen Şahiner, Senem Avcı, Kerime Ezen, Büşra Arslan, Amine Şahin Esma Gültekin, Kübra Başaran, Amine Tarikçi Arife Aygül, Meryem Güneşer, Esra Halıcı, Kübra Arslan, Mevlüde Er, Münevver Altınok, Halime Kaynak, Şeyma Coşkun, Dilara Karakoç, Nagihan Çekiç, Seda Çelikkaya, Ayşe Yılmaz ve Sevilay Yaşar.
 

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