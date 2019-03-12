Destici oy istedi

BBP lideri Mustafa Destici Saraykent ve Sorgun’da partisinin adaylarıyla bir araya geldi.

İlk olarak Saraykent’e gelen Destici, BBP Saraykent Belediye Başkan Adayı Ahmet Köroğlu’nun seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

İlçenin sevilen ve sayılan bir isminin Saraykent’e hizmet için yola çıktığını belirten Destici, ilçeye hak ettiği hizmetleri kazandıracak olan isime tüm Saraykentlilerden oy istedi.

Destici’nin sonraki durağı Sorgun ilçesi oldu. Sorgun BBP Adayı Üzeyir Arslan ve partilileriyle buluşan Destici, BBP’nin bu seçimlerde Sorgun’da iddialı olduğunu ve zoru başararak Yozgat’ın güzide ilçesi Sorgun’da zafer elde edeceklerini ifade etti.

BBP lideri Destici, Sorgun’da şehit ailelerini de ziyaret ederek Yozgat programını tamamladı.

