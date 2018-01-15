Destici, Alperenler ile buluştu

Destici, partisinin kuruluşunun 25. yılı etkinliği kapsamında Sivas'ta Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen ‘Ülküde Birlik, Ülkede Birlik’ adlı programa katılmak üzere Sivas’a giderken, Yozgat Alperen Ocakları’na da uğradı. Burada, BBP Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler ve Yozgat Alperen Ocakları Başkanı Mustafa Çıtak tarafından karşılanan Destici, genç Alperenler ile sohbet etti. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'nin kontrolündeki Afrin'e olası bir operasyonu desteklediklerini belirterek, "Fırat Kalkanı Harekatı doğru bir adım, İdlib Operasyonu doğru bir adım. İnşallah önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Afrin operasyonu doğru bir adım. Türkiye bunları yapmak zorunda ve yapıyor. Biz de destekliyoruz" dedi.

Geçen yıl 16 Nisan'da yapılan Anayasa Değişikliği Referandumu ile Türkiye'nin yeni bir sürece girdiğini ifade eden Destici, "Bir 15 Temmuz yaşadık. Dolayısıyla da hepimiz artık şunu biliyoruz, artık hiçbir şey 15 Temmuz öncesi gibi olmayacak ve olmamalı da. Bir 16 Nisan referandumu yaşadık. Yine hiçbir şey 16 Nisan öncesi gibi de olmayacak ve olmamalı. Biz BBP olarak bunun idrakinde ve şuurundayız. 16 Nisan referandumu ile Türkiye yeni bir sisteme geçti ve bu sistemin kısmi uygulamaları başladı, ama bu sistemin tam olarak hayata geçilebilmesi noktasında uyum yasalarının ivedilikle çıkarılması gerekiyor. Aslında 6 ay gibi bir süre geçti, bugüne kadar çıkarılması gerekiyordu, ama bugün bu süreç artık fiili olarak başladı. Bu konuda da açık, net ne istediğini söyleyen, ilk söyleyen siyasi parti BBP oldu. Bu işin ateşini de biz yaktık. Şuna inanıyoruz ki, her şey geçmişten daha güzel olacak. Bizim safımız milliyetçilerin, maneviyatçıların ve demokratların safıdır. Bunu açık ve net olarak söylüyorum. Ölçümüz teröre ve şiddete bulaşmayacak, yıkıcı faaliyetlerin içerisinde olmayacak bizim ölçümüz bu" diye konuştu.

