İYİ Parti İl Başkanı Özışık, hükümetin çiftçiye hiçbir ek kaynak sağlamadığını, tam aksine çiftçinin sağ cebinden alınanın, sol cebine koyulacağı yorumunu yaptı.

Metin Özışık, “Bir diğer anlatımla çiğ süt ve gübreden çalınmış mazot olarak geri verilmiştir” diye konuştu.

Özışık, 2017 yılında 8 kuruş olan çiğ süt litre desteğinin 4 kuruşa indirildiğini ve gübre desteğinin ise bütçede 877 milyon lira olmasına rağmen, 2018 yılında desteğin 553 milyon liraya düştüğünü ve böylelikle çiğ süt ile gübreden alınanların, çiftçiye mazot desteği gibi geri verildiğini aktardı. Özışık, çiftçiye verilmesi planlanan 300 baş damızlık koyunun ise, her ilde ancak 20 çiftçiye verilebileceğini, bu projenin destek değil kredi projesi olduğunu sözlerine ekleyerek “ AK Parti döneminde 650 bin insanımız çiftçiliği bırakmıştır. TÜİK verilerine göre durum budur” şeklinde konuştu.

