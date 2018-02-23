Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
117573
ALTIN
161.691
DOLAR
3.7836
STERLİN
5.2894
EURO
4.6588

Destek değil!

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, çiftçinin kullandığı mazotun yarısına hükümet tarafından destek ödemesi yapılacağına ilişkin açıklamayı eleştirerek ‘Çiftçinin sağ cebinden çaldılar, sol cebine koydular’ dedi.

Destek değil!

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, çiftçinin kullandığı mazotun yarısına hükümet tarafından destek ödemesi yapılacağına ilişkin açıklamayı eleştirerek ‘Çiftçinin sağ cebinden çaldılar, sol cebine koydular’ dedi.

23 Şubat 2018 Cuma 07:00
92 Okunma
Destek değil!

İYİ Parti İl Başkanı Özışık, hükümetin çiftçiye hiçbir ek kaynak sağlamadığını, tam aksine çiftçinin sağ cebinden alınanın, sol cebine koyulacağı yorumunu yaptı.
Metin Özışık, “Bir diğer anlatımla çiğ süt ve gübreden çalınmış mazot olarak geri verilmiştir” diye konuştu.
Özışık, 2017 yılında 8 kuruş olan çiğ süt litre desteğinin 4 kuruşa indirildiğini ve gübre desteğinin ise bütçede 877 milyon lira olmasına rağmen, 2018 yılında desteğin 553 milyon liraya düştüğünü ve böylelikle çiğ süt ile gübreden alınanların, çiftçiye mazot desteği gibi geri verildiğini aktardı. Özışık, çiftçiye verilmesi planlanan 300 baş damızlık koyunun ise, her ilde ancak 20 çiftçiye verilebileceğini, bu projenin destek değil kredi projesi olduğunu sözlerine ekleyerek “ AK Parti döneminde 650 bin insanımız çiftçiliği bırakmıştır. TÜİK verilerine göre durum budur” şeklinde konuştu.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sırada il kongresi var
Sırada il kongresi var
AK Parti Danışma Meclisi toplandı
AK Parti Danışma Meclisi toplandı
Ülke menfaati ön planda
Ülke menfaati ön planda
Siyaset konuşmadı
Siyaset konuşmadı
Hastaneye siyasi ziyaret
Hastaneye siyasi ziyaret
10 dakika ara
10 dakika ara

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim