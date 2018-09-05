Değişim olacak kanaatindeyim

Yozgat Belediye Başkan Aday Adayı Ahmet Nuri Özel, AK Parti’nin Yozgat’ta yerel seçimlerde değişim yapacağını düşündüğünü, bu nedenle hizmete talip olduğunu belirtti. Gazetemizi ziyaret eden Özel, Genel Yayın Koordinatörü Erhan Kayhan’ın konuğu oldu. Aday adaylığı gerekçelerini anlatan Ahmet Nuri Özel, “Bugüne kadar doğru şeyler yapıldı, lakin yanlış yapılanlar da oldu” dedi.

Yozgat Belediyesi’nin AK Parti’de bulunduğu tüm süreler dikkate alındığında, hiçbir dönem bu kadar fazla konuşulmadığını savunan Özel, “Ben bu dönem değişim olacağını düşünüyorum. Yozgat’ta ticarette ömrüm geçti. Partimizin çeşitli kademelerinde görev aldım. Kendimde o liyakat ve donanımı gördüğüm için aday adayı oldum” diye konuştu.