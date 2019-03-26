Değişim gerçekleşecek

Sedef, Yozgat Belediyesi’ni yeniden ülkücü hareketin kazanarak tüm Yozgat’ın belediyesi yapacağını söyledi. Mehmet Erdemir ile başarıyı yakalamak için yola çıktıklarını aktaran Sedef, tüm ülkücülerin tek yumruk olup seçim süreci boyunca sahada harıl harıl çalıştığını anlattı. Ülkücülerin kendi partisi ve adayına sahip çıktığını ifade eden Sedef, savrulma ve kopmaların yerini birlik ve beraberliğin aldığını vurguladı. Ethem Sedef, Erdemir’in tecrübesi ve kendisinin genç ve dinamikliğiyle Yozgat’a büyük hizmetler edeceklerinin altını çizerek, “Yozgat’a yapılacak her hizmette desteğini alacağımız Sayın liderimiz Devlet Bahçeli olacak. Ethem Sedef olarak ben üzerime düşenin fazlasını yapacağım. Erdemir Başkan dünkünden daha fazla çalışacak ve Yozgat yeniden üç hilal ile şahlanacak” şeklinde konuştu.

Haber: Mustafa TEKER