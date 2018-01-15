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Cumhurbaşkanını görmeye geldiler

YOZGATLI Eda ve Hakan Korkmaz çifti, nikahı kıydıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görmek için genel kurulun yapılacağı spor salonuna geldi.

Cumhurbaşkanını görmeye geldiler

YOZGATLI Eda ve Hakan Korkmaz çifti, nikahı kıydıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görmek için genel kurulun yapılacağı spor salonuna geldi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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Cumhurbaşkanını görmeye geldiler

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği genel kurul öncesinde 18 yaşındaki Eda ve 24 yaşındaki Hakan Korkmaz çifti de gelin ve damatlıkları ile spor salonu önünde bekledi. Hakan Korkmaz, “Cumhurbaşkanı’nı çok seviyorum, onu görmek için 50 kilometrelik yoldan geldik. Onu çok seviyoruz ve görmek istiyoruz. Nikahı kıydık, Cumhurbaşkanımızı gördükten sonra düğüne gideceğiz” dedi. Eda Korkmaz da, “Cumhurbaşkanımızı görmek istiyoruz” diye konuştu.

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