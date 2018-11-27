Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93493
ALTIN
206.311
DOLAR
5.2473
STERLİN
6.6786
EURO
5.9360
Flaş Haber
Cumhurbaşkanı ilan etti
Kapat

Cumhurbaşkanı ilan etti

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Celal Köse'yi Yozgat Belediye Başkan Adayı olarak resmen ilan etti.

Cumhurbaşkanı ilan etti

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Celal Köse'yi Yozgat Belediye Başkan Adayı olarak resmen ilan etti.

27 Kasım 2018 Salı 12:52
167 Okunma
Cumhurbaşkanı ilan etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Yozgat'ın da yer aldığı 60 il ve büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı. TBMM'deki grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat Belediye Başkan adayı olarak Celal Köse'yi takdim etti. Grup toplantısında Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer'in yanı sıra mevcut Belediye Başkanı Kazım Arslan, partinin yeni dönemdeki başkan adayı Celal Köse, Gençlik Kolları Başkanı Kazım Emiroğlu Şimşek ve misafir locasında da Yozgatlı partililer yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat'ta yeni dönemde Celal Köse ile yola yürüyeceklerini ifade etti. Böylece Köse'nin adaylığı resmilik kazanmış oldu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sedef’ten Yozgat mesaisi
Sedef’ten Yozgat mesaisi
MiTiNG GiBi BAŞVURU
MiTiNG GiBi BAŞVURU
Amasya ve Bolu’ya Yozgatlı aday
Amasya ve Bolu’ya Yozgatlı aday
CHP’liler Ankara’da toplandı
CHP’liler Ankara’da toplandı
Keven, ödenek talep etti
Keven, ödenek talep etti
YOZGAT’A YATIRIM YOK!
YOZGAT’A YATIRIM YOK!

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim