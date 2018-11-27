Cumhurbaşkanı ilan etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Yozgat'ın da yer aldığı 60 il ve büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı. TBMM'deki grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat Belediye Başkan adayı olarak Celal Köse'yi takdim etti. Grup toplantısında Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer'in yanı sıra mevcut Belediye Başkanı Kazım Arslan, partinin yeni dönemdeki başkan adayı Celal Köse, Gençlik Kolları Başkanı Kazım Emiroğlu Şimşek ve misafir locasında da Yozgatlı partililer yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat'ta yeni dönemde Celal Köse ile yola yürüyeceklerini ifade etti. Böylece Köse'nin adaylığı resmilik kazanmış oldu.