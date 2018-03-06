ÇOK BEĞENiLDiLER

Belediye Başkanları Birliği tarafından ilki düzenlenen törende Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ile Boğazlıyan ilçesinin Uzunlu Beldesi Belediye Başkanı Turan Koç da ödüle layık görüldü. Belediye Başkanı Açıkel, ‘Almış olduğumuz bu ödülü, gerçek sahibi olan hemşerilerime hediye ediyorum. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, çalışmalarımızda destek olan, inanıp, güvenen tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum’ dedi.

Uzunlu Belediye Başkanı Turan Koç da, kendisine gösterilen ilgi ve desteğe teşekkür ederek, ‘Ödülümüzü kahraman ordumuz, şehitlerim ve Mehmetçiklerimiz ile Yozgat ve Uzunlu adına saygıyla aldık’ ifadesini kullandı.

