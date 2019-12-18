Çiftçiyi de kurtarın!

Keven, “Çiftçilerimizin sertifikalı tohum desteğini ve buzağı desteğini neden ödemiyorsunuz? Sayın bakan 2 milyon çiftçiye bir cevap dahi vermiyor! Cevap verme lütfunu bile göstermiyorsunuz. Ama maşallah Sudanlı çiftçilerle aranız çok iyi. Allah dostluğunuzu bozmasın! Biraz da Türk çiftçisini hatırlasanız diyorum. Şuan 11 aylık gerçekleşmeye baktığımızda hazinede bir buçuk milyar liralık tarımsal desteklemeye harcanması gereken bütçe var. Bu parayı çiftçilere ne zaman ödeyeceksiniz?” diye sordu. Çiftçilere yönelik ihtisas bankası olarak kurulmuş olan Ziraat Bankası’nın simit işine girmesini de eleştiren Keven, “Son olarak Ziraat Bankası biliyorsunuz simit işine girdi. Tüpçüyü kurtardınız! Topçuyu kurtardınız! Simitçiyi bile kurtardınız! Bir tek Türk çiftçisini kurtaramadınız! Ziraat Bankası’nın düştüğü bu durumu Türk çiftçisinin vicdanına bırakıyorum!” diye konuştu.

