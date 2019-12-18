Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
111074
ALTIN
279.309
DOLAR
5.8801
STERLİN
7.7177
EURO
6.5587

Çiftçiyi de kurtarın!

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, TBMM Genel Kurulu’nda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bütçesi görüşülürken söz alarak Bakan Bekir Pakdemirli’ye çiftçilerin sorunlarını hatırlattı.

Çiftçiyi de kurtarın!

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, TBMM Genel Kurulu’nda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bütçesi görüşülürken söz alarak Bakan Bekir Pakdemirli’ye çiftçilerin sorunlarını hatırlattı.

18 Aralık 2019 Çarşamba 04:04
Çiftçiyi de kurtarın!

Keven, “Çiftçilerimizin sertifikalı tohum desteğini ve buzağı desteğini neden ödemiyorsunuz? Sayın bakan 2 milyon çiftçiye bir cevap dahi vermiyor! Cevap verme lütfunu bile göstermiyorsunuz. Ama maşallah Sudanlı çiftçilerle aranız çok iyi. Allah dostluğunuzu bozmasın! Biraz da Türk çiftçisini hatırlasanız diyorum. Şuan 11 aylık gerçekleşmeye baktığımızda hazinede bir buçuk milyar liralık tarımsal desteklemeye harcanması gereken bütçe var. Bu parayı çiftçilere ne zaman ödeyeceksiniz?” diye sordu. Çiftçilere yönelik ihtisas bankası olarak kurulmuş olan Ziraat Bankası’nın simit işine girmesini de eleştiren Keven, “Son olarak Ziraat Bankası biliyorsunuz simit işine girdi. Tüpçüyü kurtardınız! Topçuyu kurtardınız! Simitçiyi bile kurtardınız! Bir tek Türk çiftçisini kurtaramadınız! Ziraat Bankası’nın düştüğü bu durumu Türk çiftçisinin vicdanına bırakıyorum!” diye konuştu.
 

Anahtar Kelimeler:
Çiftçiyi De Kurtarın!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇiFTLiK KAPANACAK MI?
ÇiFTLiK KAPANACAK MI?
Esnaf Borç Batağında
Esnaf Borç Batağında
CHP’li kadınlar çıkarma yaptı
CHP’li kadınlar çıkarma yaptı
Keven, tepki gösterdi
Keven, tepki gösterdi
CHP’li Kadınlar toplandı
CHP’li Kadınlar toplandı
Bektaş, yeniden aday
Bektaş, yeniden aday
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim