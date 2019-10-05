Çiftçiye 12 bin lira için icra

Keven, ‘’Çiftçilerimizin yaşadığı sorunları anlatmak için mücadele ediyorum. Çiftçinin sorunlarına bakmayan Tarım ve Orman Bakanı bu kamuoyuyla paylaştığım mektubu görmezden gelebilecek mi acaba? Şuan cezaevinden elime ulaşan ‘görüldü’ damgalı mektup bir çiftçiye ait. Bu ülkenin bel kemiği olan tarımın ne hale geldiği, çiftçinin ne duruma düştüğü acaba siyasi iktidarın vicdanını hiç mi acıtmıyor? Mektubu gönderen çiftçi Ali İhsan Yılmaz, Yozgat Yerköy’de bir pancar üreticisi. Şuan kesinleşmiş bir buçuk yıl hapis cezası için Yozgat E Tipi Kapalı Cezaevi’nde yatmaktadır. Hükümetin çiftçiyi bir cezaevine düşürmediği kalmıştı o da oldu! Acaba vicdanları hiç mi acımıyor? Bu çiftçinin ne suçu var? Yolsuzluk mu yaptı? Hırsızlık mı yaptı? Devletin malını zimmetine mi geçirdi? Bu çiftçi size ne yaptı da alelacele cezaevine attınız? Eğer yüz binlerce çiftçinin borcuna erteleme getirmezseniz Ali İhsan Yılmaz ile aynı kaderi yaşayacaklar. Yüz binlerce çiftçi ya İcra dairelerinde haciz müzekkereleriyle uğraşacaklar ya da cezaevine girecekler. Bu çığlığı duymazdan gelmek bu millete ihanettir” dedi.

Keven, çiftçilerin aşırı borç yükü altında ezildiğini, borcunu ödeyemez duruma geldiğini belirtti. Keven, siyasi iktidarı, Tarım ve Orman Bakanı’nı cezaevine düşen Ali İhsan Yılmaz gibi yüz binlerce çiftçinin sorunlarına duyarsız kalmakla suçladı. Keven, “Çiftçi Ali İhsan Yılmaz, memleketi Yerköy’de şekerpancarı ekiyor. Yani Çorum Şeker Fabrikası’nın sözleşmeli üreticisi. AKP, Çorum Şeker Fabrikası’nı özelleştirdi. Fabrikayı alan firma, çiftçinin tarlada pancarı kalmış, yağmur yağmış, pancarı sökememiş umursamadı. Üstelik birde Ali İhsan Yılmaz’ın anlatımına göre söküm avansını çiftçiye bu firma eksik ödedi. Bunun sonucunda geçen yıl basında yer alan açıklamalarımızda olduğu gibi çiftçinin 800 ton şekerpancarı tarlada kaldı. Çorum Şeker Fabrikası alımları kapattık dedi ve bu 800 ton şekerpancarı tarlada çürümeye terk edildi. Mektupta anlattığına göre Ali İhsan Yılmaz, 400 bin lira zarara uğradı. Bu mağduriyetler o dönem defaten basında yer almasına rağmen ne iktidar temsilcileri ne de yetkililer bir açıklama dahi yapmadı. Çiftçi Ali İhsan Yılmaz’ın Denizbank’a kredi borcu var 12 bin liralık ilk taksitini ödüyor, ardından yaşanan bu kötü gelişmelerden dolayı ikinci 12 bin liralık taksiti ödeyemiyor. Bankanın avukatı 12 bin lira için 6 adet ayrı icra dosyası açıyor. Ve her biri için üçer aydan toplam 18 ay hapis cezası alıyor. 12 bin lira olan borcundan dolayı gelinen noktada avukat 140 bin lira borç çıkartıyor. Bu çiftçinin sesini duyun ve biran önce cezaevinden çıkıp ailesine, çocuklarına kavuşmasını sağlayın. Çiftçi Ali İhsan Yılmaz gibi yüz binlerce çiftçinin de yetiştirdiği şekerpancarından, buğdayından, nohudundan başka bir şeyi yoksa ve iktidarın yanlış tarım politikaları yüzünden zarar ettilerse, ürünlerini yok pahasına sattılarsa bu banka borçlarını nasıl ödeyecekler? Tarlasını dolu vurduysa, sel vurduysa bu borçlarını nasıl ödeyecekler? Çiftçilerin sesini duyun ve bu haciz dosyalarına bir çözüm bulun. Acil çiftçi borçlarını erteleyin. Başınızı kuma sokmaktan vaz geçin artık!” diye konuştu.