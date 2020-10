Çiftçi sorunları meclise taşındı

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Türkiye’nin en fazla Şekerpancarı, Nohut, Mercimek, hububat üretiminin yapıldığı Yozgat’ta çiftçinin endişeli olduğunu, nohut ve mercimekte fiyatların dalgalı seyretmesi nedeniyle geçen sene 5 liraya satılan ürünün bir yıl 3 liraya satılabildiğini ileri sürdü. Keven, TBMM Genel Kurulu’nda, Gıda, Tarım ve Orman alanında bazı düzenlemelerin yapılması hakkındaki kanun teklifi ile ilgili partisi adına söz alarak, yaptığı konuşmada Yozgat çiftçisinin sorun ve taleplerini de gündeme getirdi. Keven, tarım ve orman alanında torba yasayla getirilen çeşitli düzenlemelerin ne yazık ki sorunların çözümünden çok uzak olduğunu, çiftçilerin yaşadığı sorunlarla ilgili tarımdaki ithalat politikasının yanlış olduğunun altını çizdi. Buğday üretimi, pancar üretimi gibi alanlarda tarımsal veriler üzerinden yaptıkları eleştirilere ve çözüm önerilerine kulak tıkandığını kaydeden Keven, ‘’Yozgat’ımız bir tarım şehridir. Yozgat'tan çiftçilerimizin sizlere selamları var. Yeşil mercimekte birinci, şeker pancarında ikinci ve buğday üretiminde ilk 6 il arasındayız ama 'hayatımızdan memnun değiliz' diyorlar. Çünkü mazot ve gübre fiyatları kepçeyle artarken buğday ve arpa fiyatı kaşıkla artıyor. Nohut ve mercimek fiyatları dalgalı seyrediyor. Geçen sene 5 liraya satılan ürün bir yıl sonra 3 liraya satılabiliyor. Sertifikalı tohum desteği ekim sezonu geldi ödenmedi’’ dedi. Keven, 18 yılda 68 milyon ton buğday ithal eden AK Parti iktidarının, çiftçiyi yoksullaştırırken başka ülkelerin çiftçisini ihya ettiğini, bu dönemde tarım ürünleri ithalatına 104 milyar dolar ödendiğinin altını çizdi.

GÜMRÜK VERGİSİ SIFIRLANDI

CHP Yozgat Milletvekili Keven, ‘’Arpa ve buğday ithal etmek için gümrük vergilerini sıfırladınız, her şeyi sıfırladınız ama çiftçinin borcunu sıfırlamadınız. Öyle sanıyorum, böyle giderseniz Türk çiftçisi de sizi sandıkta sıfırlayacak. Şu an çiftçilerin bankalara 120 milyar lira borcu bulunduğunu biliyor musunuz? Bu borcun ertelenmesi ve faizsiz yapılandırılması çok acil bekliyor. Yapılandırma paketinin içine çiftçilerin dâhil edilmesi şart. Tarım Kredi borçlarının yapılandırmaya dâhil edilmesi ve faizlerinin silinmesi şart. Yozgat'ta hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin sizlere selamları var. Üretici, girdi maliyetleri artışından, doların artışından endişeli; geleceğe güvenle bakamıyor. Maliyetlerin artışı gerek besicilik gerekse süt hayvancılığı yapanlar için içinden çıkılmaz bir hâl aldı. Şu an düveler, inekler maalesef kesime gönderiliyor çünkü yem fiyatı yüzde 35-40 arttı ama süt fiyatı bir türlü artmıyor. Yozgat'ta Ziraat Bankası, kapısına gelen üreticiye hayvancılık kredisi verirken bin bir zahmet öne sürüyor. Kapasite raporlarıyla, üreticinin elindeki ağılın kapasitesini düşürmek için uğraşıyorlar. Bu üretici ne yapsın? Tefecinin eline mi düşsün istiyorsunuz?’’ diye konuştu.

ESNAF DA DERTLİ

Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat esnafının Covid-19 salgını koşullarında siftah yapamadığını, borcunu ödeyemediğini, evine ekmek götüremediğine vurgu yaparak, servisçi esnafın mart ayından itibaren kontağı kapatıp, iş yapamadığını belirtti, devlet olarak onların araç muayene ücretlerinin üstlenilmesini istedi. Keven, ‘’Kahveci esnafına gelir desteğinde bulunalım. Kırtasiyeciler için kamu kurumlarına o ilde, ilçede bulunan kırtasiyeden malzeme temin etme zorunluluğunu getirelim. Yine, diğer esnafımıza kira yardımı yapalım. Bu öneriler ilk etapta bir nebze rahatlama yapacaktır ama Sayın Cumhurbaşkanımız Malatya'da esnafa ‘Sen abartıyorsun, bu kadarı abartı’ diyor. Bu söylem, esnafın sorunlarını çözmüyor, çözemiyor. Esnafımız sicil affının bir an önce çıkarılmasını bekliyor. Yeni kredi de kullandırılmayan esnaf ne yapacak, soruyorum. Bir açıklasanız da tüm esnaf öğrense… Salgının başladığı mart ayından itibaren BAĞ-KUR prim borçları ödenemiyor. Mart ayından itibaren BAĞ-KUR primi borçları mutlaka silinmelidir. Esnaf Kefalet Kooperatifleri tarafından kullandırılan 25 bin liralık kredinin ödemesi üç ay ertelenmişti, şimdi onun da ödeme günü geldi. Esnafın neyini alacaksınız? Canını mı alacaksınız, merak ediyorum’’ ifadelerini kullandı. Keven, Yozgat'ta üniversite öğrencilerinin şehre gelmediğini, bu nedenle kafelerin, lokantaların, kantincilerin, kırtasiyecilerin, yurt işletmecilerinin gelirini kaybettiğini hatırlattı. Keven, esnafın prim borcu, kira, stopaj, fatura, vergi ödemesi gibi birikmiş borçları, düzenlenecek bir hibe destek programıyla mutlaka üstlenilmesi gerektiğini, sadece Halk Bankasında biriken 15 milyar lirayı bulan borcun, yeniden yapılandırılarak bir yıl ertelenmesinin esnafı biraz olsun rahatlatabileceğini bildirdi.