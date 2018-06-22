CHP’nin yerel projeleri hazır

CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, CHP Yozgat İl Örgütü olarak, genel merkez projelerinin dışında, Yozgat proje ekibiyle, Yozgat’a has projeler hazırladıklarını belirtti. CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, “İnşallah 24 Haziran’dan sonra bu projelerin hayata geçirilmesi için Ali Keven meclis çatısı altında mücadele verecek” diye konuştu.

Abdullah Yaşar kalkınma, gelişme ve üretime dayalı projeleri Yozgat’ın evlatlarıyla, şehrin potansiyelini bilen isimlerle hazırladıklarını ifade etti. İl Başkanı Abdullah Yaşar, “Mesela Yozgat’ın kokulu yeşil mercimeği, Sekili’de bulunan tuz mağaraları ve jeotermal kaynaklar gibi birçok kalemde projelerimiz var. Bunlar hayata geçtiğinde Yozgat’ta göç duracak, istihdam alanları oluşacak” şeklinde konuştu.

Proje ekibinde yer alan eski CHP Yozgat Kurucu İl Başkanı Yakup Nurdoğdu ise proje detaylarını paylaştı.

Nurdoğdu, projeler hakkında şu bilgileri verdi: “Yozgat’ın yeşil mercimeği dünyaya Yozgat mercimeği diye satılırdı ama bu yok edildi. Yeniden ihya edeceğiz. Köylüye tohum teşvikleri sağlayacağız. Mercimek ile nohut yeniden üretilecek. Çiftçi, nakliyeci ve esnaf kazanacak. Tarıma dayalı sanayi kurulacak. Dünyada himalaya tuzu meşhurdur ama Sekili’deki tuzun özelliği ondan daha fazladır. Tıp dünyası bu tuzun birçok hastalığı önlediğini, tedavi ettiğini söylüyor. Avrupa’da tuz mağaralarından astım hastanesi kuruluyor. Yozgat’ta da bunu yapacağız” dedi.

Yakup Nurdoğdu, Şefaatli-Paşaköy bölgesinde tıp dünyasında bentonit kili olarak bilinen kil havzası bulunduğunu, bu kilin dermatolojik tedavilerde, sindirim sistemi ilaçlarında kullanıldığına dikkat çekti. Nurdoğdu, “En saf, bakir ve fazla bentonit Yozgat’ta işlenmeyi beklemektedir. Bunları da işleyeceğiz. Yozgat’ın bunun gibi birçok potansiyeli mevcuttur, hepsi işlenmeyi beklemektedir. Her bir proje kendi lokalizasyonunda dahi çok sayıda istihdam sağlayacak, yan sanayi oluşmasına vesile olacaktır. Yozgat göç vermeyecek, göç alacaktır. CHP, Yozgat’ta bunu yapmaya hazırdır” ifadelerini kullandı.

Haber:Mustafa TEKER

