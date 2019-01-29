CHP’nin Belde adayları

CHP Yozgat milletvekili Ali Keven ve İl Başkanı Abdullah Yaşar, bazı ilçelerde ittifak halinde seçimlere girileceğini, bazı ilçe ve beldelerde ise her partinin kendi adaylarını çıkartacaklarını söyledi. Buna göre, Sorgun Çiğdemli'de Hasan Ersoy, Doğankent'te Ali Erciyas, Gülşehri'nde Nihat Karaman, Boğazlıyan Yamaçlı'da Duran Baran, Uzunlu'da Tekin Becerik CHP’den aday gösterilen isimler oldu.