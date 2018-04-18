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CHP’den taziye ziyareti

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız’ın da katılımıyla önceki gün Ağrı’da şehit düşen Sarıkayalı Uzman Çavuş Hamza Dursun Panpal’ın ailesine taziye ziyareti gerçekleşti.

CHP’den taziye ziyareti

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız’ın da katılımıyla önceki gün Ağrı’da şehit düşen Sarıkayalı Uzman Çavuş Hamza Dursun Panpal’ın ailesine taziye ziyareti gerçekleşti.

18 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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CHP’den taziye ziyareti

CHP’liler Sarıkaya’da şehit Panpal’ın ailesi ile önceki gün trafik kazasında hayatını kaybeden gençlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, şehidimize Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı temennisinde bulundu. CHP heyeti daha sonra CHP İlçe Örgütü’nü ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi ve istişare toplantısı gerçekleştirdi.
 

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