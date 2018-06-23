CHP’den son gün miting

CHP Yozgat Milletvekili adayı Ali Keven, Yerköy ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yerköy’de esnaf ve vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Keven, Yerköy ilçesinde çeşitli STK temsilcileriyle de görüşmeler yaptı. Seçim kampanyasının son gününde Ali Keven, Boğazlıyan ilçesinde vatandaşlara hitap edecek. Keven ile birlikte partinin Boğazlıyanlı adayı Nadir Ünal, Özgür Karslıoğlu ve Şahin Bozdemir seçim kampanyasını Boğazlıyan’da yapacakları miting ile sonlandırmış olacak. CHP Yozgat Milletvekili adayı Ali Keven, Yozgatlı vatandaşların yoğun desteği ve sevgisiyle, bu kez başaracaklarını belirtti. Ali Keven, “Kampanya boyunca desteğini, ilgisini ve sevgisini bizlerden esirgemeyen tüm hemşerilerimize ve çalışmalarımızda emeğini esirgemeyen partililerimize teşekkür ederim” diye konuştu.