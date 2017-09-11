CHP’den kutlama!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) kuruluşunun 94. yıl dönümü dolayısıyla CHP Yozgat İl Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Çelenk programının ardından CHP İl Teşkilatı, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Programa CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar’ın yanı sıra Merkez İlçe Başkanı Kazım Eliaçık, CHP Kadın Kolları Başkanı Özgür Karslıoğlu ve partililer katıldı.

Programda açıklamalarda bulunan CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilk Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Benim iki büyük eserim vardır, biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri ise Cumhuriyet Halk Partisi’dir’ diyerek temellerini attığı partimizin 94. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için toplandık. Partimiz, Cumhuriyet kurulduğu günden bu güne Atatürk ilke ve devrimlerinin, cumhuriyetin, özgürlüklerin, demokrasinin, emeğin ve insan haklarının yılmaz bekçisi olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’ni ve demokrasiyi kuran parti olarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma hedefimizde, aydınlık geleceği düşleyen halkımızla birlikte yürümeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle partimizin 94. kuruluş yıl dönümü ülkemize, milletimize, partimize hayırlı ve başarılı olmasını diliyorum” dedi.