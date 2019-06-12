CHP’den İmamoğlu’na destek

CHP Yozgat İl Başkanlığı ve bazı ilçe başkanlıkları Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasına destek verdi. CHP Yozgat İl Başkanlığı üyeleri İş Bankası Yozgat Şubesi’ne giderek, İmamoğlu’nun seçim kampanyasına destek maksatlı açılan bağış hesabına maddi katkıda bulundular. Bazı CHP’liler de ilçelerde banka şubelerine giderek, İmamoğlu’na maddi katkı sundular. CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, tüm partililerine teşekkür ederek, “İstanbul’a baharı getirmiştik, şimdi ise İstanbul’a yaz gelecek. Tüm partililerime teşekkür ederim” şeklinde konuştu.