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CHP seçim bürosu açıldı

YERKÖY ilçesinde CHP Kadın Kolları tarafından hazırlanan ‘Seçim Bürosu’ törenle açıldı.

CHP seçim bürosu açıldı

YERKÖY ilçesinde CHP Kadın Kolları tarafından hazırlanan ‘Seçim Bürosu’ törenle açıldı.

31 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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CHP seçim bürosu açıldı

Ayanoğlu Mahallesi Kırşehir Caddesindeki Seçim Bürosu’nun açılış törenine CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Milletvekili Adayları Ali Keven ve Özgür Karslıoğlu da katıldı. Milletvekili Adayları Keven ve Karslıoğlu, açılış öncesi ve sonrasında esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik yaptıkları ziyarette ilgiyle karşılanan CHP Yozgat Milletvekili adayı Ali Keven, ‘’Halkın içerisinden geliyoruz. Halkımızın, Yozgat’ın Yerköy’ün ve diğer tüm ilçelerimizin, köylümüzün, çiftçimizin, esnafımızın, memurumuzun, işçimizin, emeklimizin, dul ve yetimlerimizin sorunlarını biliyoruz. Her gün halkın her kesimi ile içiçeyiz. Bu sorunları çözebilmek için göreve talibiz. Kısmetse, görev verilirse bizler de daha etkin çalışmalara imza atarız. CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar da, Yozgat'ın sorunlardan CHP’nin kurtaracağını belirterek, ‘’Muhalefette bulunduğumuz dönem içerisinde sorunlarımızı tespit ederken, çözümlerine yönelik nasıl bir çalışma yapılması gerektiğini de belirledik. 24 Haziran seçimlerinin ardından CHP iktidarı Yozgat’ın da Türkiye’nin de sorunlarını ortaya koyduğu projelerini hayata geçirmek suretiyle çözecektir’’ diye konuştu.

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