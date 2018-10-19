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CHP kampa girdi

CHP Parti Okulu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Yozgatlı CHP’liler iki günlük parti eğitim kampına girdi.

CHP kampa girdi

CHP Parti Okulu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Yozgatlı CHP’liler iki günlük parti eğitim kampına girdi.

19 Ekim 2018 Cuma 07:00
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CHP kampa girdi

CHP Parti Okulu tarafından düzenlenen eğitim programı kapsamında Boğazlıyan, Çayıralan, Bahadın ve Yozgatlı partililer eğitim aldı. Parti okulu eğitmenleri Aydın Yaşar, İsa Şahin, Nazlı Aktaş ve Özgür Karslıoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen etkinlik Boğazlıyan ilçesinde devam etti. Parti içi eğitim hakkında bilgi veren Özgür Karslıoğlu, tüm üyelerin kuramsal ve uygulamayı kapsayan, temel bir parti eğitimi almalarının sağlanmasının hedeflendiğini, partinin ilke, değer ve sosyal demokrasinin temel ilkelerinin tarihsel gelişim süreci içinde irdelendiğini anlattı. Özgür Karslıoğlu, CHP Boğazlıyan İlçe Örgütü’ne destek ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

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