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CHP heyeti Yozgat’ta

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan ile birlikte ilçe turuna çıktı.

CHP heyeti Yozgat’ta

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan ile birlikte ilçe turuna çıktı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
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CHP heyeti Yozgat’ta

CHP heyeti ilçe ve beldeleri ziyaret ederek CHP adayları ve Millet İttifakı adaylarına oy istedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP’nin Anadolu’dan yeniden büyük bir çıkış yakalayacağını belirtti.
Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın önceki gün Yozgat’ta yaptığı konuşmada, Yozgat’ta irili ufaklı 230 fabrikanın kapandığını söylediğini anlatarak,
“Son olarak da şeker fabrikası satıldı, bira fabrikası da yıkıldı” dedi.
Yozgatlıların beş dönemdir Bekir Bozdağ’ı meclise gönderdiğini ve Bozdağ’ın üst düzey görevler üstlendiğini hatırlatan Kaya, “Ancak kendisi Yozgatlıların hak ettiği, beklediği hizmeti yapmadı. FETÖ’ye övgüler dizmekten, FETÖ’ye hizmet etmekten Yozgat halkına sıra bir türlü gelmedi” şeklinde konuştu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Yozgat’a artık bahar geleceğini de vurgulayarak, Yenifakılı, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan ve Bahadın başta olmak üzere Yozgat’ta seçimleri kazanacaklarını da belirtti.
CHP heyeti sırasıyla Yenipazar Beldesi, Yenifakılı, Boğazlıyan, Uzunlu Beldesi, Çandır, Çayıralan ve Bahadın beldesini ziyaret edere Yozgatlı vatandaşlar bir araya geldi.

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