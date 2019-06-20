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CHP heyeti afet bölgelerini gezdi

CHP Şefaatli İlçe Teşkilatı, hafta sonundan itibaren yağan yağmur ve dolu nedeniyle yaşanılan doğal afetin zarar verdiği bölgeleri gezerek, çiftçilerin sorunları dinlendi. İncelemelerin ardından hazırlanan rapor CHP Genel Merkezi’ne iletildi.

CHP heyeti afet bölgelerini gezdi

CHP Şefaatli İlçe Teşkilatı, hafta sonundan itibaren yağan yağmur ve dolu nedeniyle yaşanılan doğal afetin zarar verdiği bölgeleri gezerek, çiftçilerin sorunları dinlendi. İncelemelerin ardından hazırlanan rapor CHP Genel Merkezi’ne iletildi.

20 Haziran 2019 Perşembe 00:00
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CHP heyeti afet bölgelerini gezdi

Raporda, Şefaatli ilçesi ve köylerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonucu çok büyük miktarda maddi zararın oluştuğuna dikkat çekildi. Raporda, ‘Paşaköy’de yaklaşık 20 bin dekar buğday, arpa, nohut ve şeker pancarı ekili alanda büyük zarar oluştu. Yıkılan bahçe duvarları zarar gören evler var. Köy halkı ilk günden itibaren köye olan ilgisizlikten şikayetçi. İl Özel İdaresi’nin sadece bir gün kısıtlı bir çalışma yaptığını, bunun yetersiz olduğunu ifade ettiler. Kendi imkanları ile yaralarını sarmaya çalışıyorlar’ ifdesine yer verildi. Paşaköy Muhtarı Mikail Bal ve köylülerin, sulama kanalları drenajlarının bakımsız olduğunu belirterek, dere yataklarının temizlenmesi, su geçitlerinin yetersizliğine vurgu yaptıkları belirtildi. Raporda, ‘DSİ’nin daha aktif olmasını isteniyor. Belediyelikten düştükten sonra ellerinden alınan kepçeyi yeniden istiyorlar. Selin ve dolunun vurduğu bu bölgelerde tam anlamıyla bir doğal afet yaşanmıştır. İlçemizin bu bölgeleri doğal afet bölgesi ilan edilmeli ve devletimiz vatandaşlarımızın yaralarını sarmalıdır’ denildi.

Son Güncelleme: 19.06.2019 17:48
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