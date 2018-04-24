CHP eleştirdi

CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, partilileriyle birlikte Cumhuriyet Alanı’nda basın açıklaması yaparak, 23 Nisan’ın okul bahçesinde kutlanmasını eleştirdi.

CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, ilk olarak Atatürk Anıtına parti çelengi koydu, daha sonra ise stadyum ve geniş alanlarda kutlanan 23 Nisan etkinliklerinin dar çerçeveye indirilmesine yönelik eleştirilerini sıraladı.

Basın açıklaması yapan Abdullah Yaşar, dünyada hiçbir ülkede olmayan, dünyanın dört bir yanından çocukların katıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın günümüzde çocuklara güç ve moral verebileceği hatırlatarak “Böyle bir zamanda boş statta tören yapanlar, top çevirenler çocukların bayramına bile tahammül gösterememişlerdir” dedi.

CHP olarak bu durumu kınadıklarını dile getiren Yaşar, “ Bayramımızı meydanlarda, stadyumlarda coşkuyla kutlamak yerine, küçük kendi dağarcıkları kadar sığ salonlara, sınıflara taşmışlardır. Kimse unutmamalıdır ki, küçük salonlara sığdırmaya çalıştıkları o çocuklar, bu ülkenin geleceğidir. O çocuklar Büyük Atatürk’ün büyük davasını yürütecek, memleketi uygarlığa taşıyacaktır. Kendi sığ düşüncelerinde yetiştirmeye çalıştıkları çocuklarımızı onların sığ kafalarına teslim etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.



