Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1100
ALTIN
468.304
DOLAR
7.4753
STERLİN
9.7264
EURO
8.8245

CHP 97 yaşında

Yozgat’ta, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 97’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi, Partinin il yöneticileri, Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

10 Eylül 2020 Perşembe 00:50
CHP 97 yaşında

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923 tarihinde kurulan Cumhuriyet Halk Partisi için Yozgat il teşkilatı partinin 97’inci kuruluş yıldönümünü nedeniyle Cumhuriyet Alanında Atatürk Anıtına Çelenk sunup basın açıklaması yaptı. CHP Yozgat İl Sekreteri Serdar Boztepe, temellerini 4 Eylül 1919’da Sivas Kongresinde attıkları, 9 Eylül 1923’te kurdukları Cumhuriyet Halk Partisi’nin bugünkü mirasçıları olarak İlk Genel Başkanları Atatürk’ün huzurda olduklarını söyledi. Boztepe, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin emperyalizm karşısında kararlılığını Kuvayı Milliye’nin işgal orduları karşısındaki azmini 97’inci kuruluş yıldönümünde de yüreklerinde taşıdıklarını belirtti. Yegane amaçlarının Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu güzel Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırarak hiçbir çocuğu yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye inşa etmek olduğunu dile getiren Boztepe, ‘’İlke ve devrimleriniz ile çağrı beyannamenizin ışığında kuracağımız halkın iktidarında ülkemizi, işaret ettiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşıyacağımıza söz veriyoruz. Mücadelemiz hakimiyet kayıtsız şartsız milletin olana dek sürecek. Mazlum ve milletlere umut ışığı olan Anadolu Devrimi’nin mimarı olarak size ve silah arkadaşlarınıza hayatını kaybetmiş tüm Cumhuriyet Halk Partililere, demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş yurttaşlarımıza şükranlarımızı sunuyor azız şehitlerimizi rahmetle anıyoruz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
CHP 97 Yaşında
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti’den Kadınlara Görev Çağrısı
AK Parti’den Kadınlara Görev Çağrısı
MHP'de Gözler İl'e çevrildi
MHP'de Gözler İl'e çevrildi
Kongre sürecinde sona gelindi
Kongre sürecinde sona gelindi
TEDBiRLi OLMALIYIZ!
TEDBiRLi OLMALIYIZ!
Kongre süreci başlıyor
Kongre süreci başlıyor
HEPSi BEKLEMEDE
HEPSi BEKLEMEDE
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim