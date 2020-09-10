CHP 97 yaşında

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923 tarihinde kurulan Cumhuriyet Halk Partisi için Yozgat il teşkilatı partinin 97’inci kuruluş yıldönümünü nedeniyle Cumhuriyet Alanında Atatürk Anıtına Çelenk sunup basın açıklaması yaptı. CHP Yozgat İl Sekreteri Serdar Boztepe, temellerini 4 Eylül 1919’da Sivas Kongresinde attıkları, 9 Eylül 1923’te kurdukları Cumhuriyet Halk Partisi’nin bugünkü mirasçıları olarak İlk Genel Başkanları Atatürk’ün huzurda olduklarını söyledi. Boztepe, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin emperyalizm karşısında kararlılığını Kuvayı Milliye’nin işgal orduları karşısındaki azmini 97’inci kuruluş yıldönümünde de yüreklerinde taşıdıklarını belirtti. Yegane amaçlarının Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu güzel Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırarak hiçbir çocuğu yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye inşa etmek olduğunu dile getiren Boztepe, ‘’İlke ve devrimleriniz ile çağrı beyannamenizin ışığında kuracağımız halkın iktidarında ülkemizi, işaret ettiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşıyacağımıza söz veriyoruz. Mücadelemiz hakimiyet kayıtsız şartsız milletin olana dek sürecek. Mazlum ve milletlere umut ışığı olan Anadolu Devrimi’nin mimarı olarak size ve silah arkadaşlarınıza hayatını kaybetmiş tüm Cumhuriyet Halk Partililere, demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş yurttaşlarımıza şükranlarımızı sunuyor azız şehitlerimizi rahmetle anıyoruz’’ dedi.