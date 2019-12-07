Cezaevlerinden mektuplar alıyorum

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, birçok çiftçi ve tüccarın bankalara olan borçlarından dolayı cezaevine girdiğini iddia etti. Milletvekili Keven, tarım kredi kooperatifleri ve bankalara borcu olan birçok Yozgatlı vatandaşın cezaevine düştüğünü belirten Keven, “Mektuplarında borçlarını yatıramadıkları için cezaevlerine düştüklerini bildiriyorlar. Hepsi hacizden dolayı cezaevlerine girmişler” dedi. Yozgat’ta ekonomik gidişatın iyi olmadığını vurgulayan Keven, “Yeni bir anlayış, yeni bir iktidara ihtiyaç var bunu bilesiniz” diye konuştu. Milletvekili Keven, Yozgat’ın ciddi bir kalkınma planına ihtiyacı olduğunun altını çizerek, “Tarım ve hayvancılığa dayalı sanayi modeli, turizm, üniversite bu üçlünün bütünlüğünün Yozgat’ın önünü açacağına ben inanıyorum” şeklinde konuştu.