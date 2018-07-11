Çekerek’te Oktay coşkusu

Oktay’ın doğup büyüdüğü Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan akraba ve arkadaşları, Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine getirilmesinin haklı gururunu yaşıyor. 1980 yılında Çekerek Lisesini başarıyla tamamlayan Oktay’ın arkadaşları arasında başarılı bir öğrenci olarak anılıyor. İlçede ise billboardlara Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın ‘İlçemizin yetiştirdiği ilimizin ve ülkemizin gururu, yeni görevinizde başarılar dileriz. Çekerek sizinle gurur duyuyor’ afişleri asıldı. Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, Fuat Oktay’ın başarılı bir bürokrat olduğunu belirterek, “Heyecan içerisindeyiz, bizim için gurur kaynağı oldu. Beklentimiz de vardı, çok çalışkan bir bürokrattı. Türk Hava Yollarını dünyaya açan bir büyüğümüz. Daha sonra AFAD'da başarılı çalışmaları oldu. Başbakanlık Müsteşarlığında da çok güzel çalıştı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin dizayn edilmesinde Fuat abimiz vardı. Kendisinden beklentimiz vardı. Sıfır hata ile tanınan kıymetli bürokratımız ilçemizden olması cumhurbaşkanından sonra iki numarada yerleşmesi bizim için sevinç ve gurur kaynağı oldu. Sadece ilçemiz ilimiz değil ülkemiz de çok büyük kazanım sağlayacaktır. Kendisiyle çalışmak çok zor. Çünkü sıfır hata ister, sıfır hata prensibi ile tanının çevresinde o noktada kendisiyle çalışmak zor. Kendisinin bu çalışma prensibinden 81 milyon vatandaşımız, ülkemiz ilimiz, ilçemiz faydasıyla faydalanacaktır. Nazik kibar, iyi bir eğitim almış bir insandır” dedi.

Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan komşusu Meliha Tekin ise, “Burada doğdu, burada büyüdü. Cumhurbaşkanı yardımcısı oldu ne mutlu bize çok başarılı, temiz bir aile çocuğu. Gelir giderdi buraya. Annesinin hastalığından dolayı İstanbul’da ama yine arada geliyor. Gururlandık koltuklarımızın altı kabardı. Ne mutlu bize cumhurbaşkanı yardımcısı oldu. Cumhurbaşkanımızdan da ondan da gurur duyuyoruz” diye konuştu.