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Çare Milli Görüş

SAADET Partisi Yozgat İl Başkanlığı düzenlediği basın toplantısıyla il ve bazı ilçe adaylarını ilan etti.

Çare Milli Görüş

SAADET Partisi Yozgat İl Başkanlığı düzenlediği basın toplantısıyla il ve bazı ilçe adaylarını ilan etti.

08 Şubat 2019 Cuma 07:00
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Çare Milli Görüş

Saadet Partisi’nin Yozgat Belediye Başkan Adayı, partinin il başkanlığı görevini yürüten Ziya Koçak oldu. Saadet Partisi İl Teşkilatında düzenlenen toplantıya partililer ve adaylar katılım gösterdi. Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Halil Ceylan, yaptığı konuşmada Saadet Partisi olarak hiçbir partiyle ittifak yapmadan,  seçimlere kendi adaylarıyla katıldıklarını belirtti. Bu kapsamda il ve ilçe adaylarını belirlediklerini belirten Ceylan, Saadet Partisi olarak tüm ilçe ve beldelerde göreve talip olduklarını dile getirdi. Saadet Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Ziya Koçak ise yapılan anket ve istişarelerin ardından aday ilan edildiğini belirtti. Seçimlerin kardeşlik, birlik beraberlik ortamında geçmesini isteyen Koçak, Saadet Partisi olarak bu anlayış içerisinde çalışacaklarını vurguladı. Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Ziya Koçak, kerametin isimlerde olmadığına dikkat çekerek,
“Biz isimlerde keramet görmüyoruz. Bize göre keramet sunacağınız çareniz, reçetenizdir. Milli Görüş’ün reçetesi Yozgat’a derman olacaktır” dedi.
Ziya Koçak, bugüne kadar Yozgat’ın Milli Görüş belediyeciliği ile buluşamadığını, bundan dolayı hak ettiği hizmetleri alamadığını hatırlatarak “İnşallah bu kez Yozgat halkının teveccühüyle Yozgat’ın her yanına Milli Görüş’ün aydınlığı yayılacaktır” diye konuştu.
Partinin Sorgun Belediye Başkan adayı Mustafa Salman, Çekerek Belediye Başkan Adayı ise Mustafa Alan oldu. İl Başkan Yardımcısı Halil Ceylan, önümüzdeki günlerde diğer ilçe ve belde adaylarını da takdim edeceklerini söyledi.
Haber:Mustafa TEKER

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