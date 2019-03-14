Çalışmalarını hızlandırdı

Yozgat’ta belediye başkanlığı yarışına talip olan ve tüm iddiasını ortaya koyan Doğan, seçmene ulaşmaya devam ediyor.

Farklı tarz ve üslubuyla farklı bir seçim kampanyası yürüten Doğan, seçim aracıyla sahaya inerken broşür ve afişlerle de seçmene kendini anlatıyor.

Seçilmesi durumunda tüm Yozgat’ın kazançlı çıkacağını bildiren Doğan, “Farkımız demokrat olmamız. Biz demokratlar diğer partilerden farklıyız. Özümüzde demokrasi olduğu için demokrasi ruhuna uygun tüm seçim stratejilerini ve taktiklerini kısıtlı imkanlarımızla uygulamaya çalışıyoruz” dedi.

Abdullah Doğan, Yozgat’ta daha önce denenmiş, seçilmiş ve yetkilendirilmiş ve başarı elde edememiş kişilerin yerine, halkın halk içinden çıkan adayını desteklemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

