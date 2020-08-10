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Bulut, kurucu başkan

Ali Babacan tarafından kurulan Deva Partisi Yozgat Kurucu Merkez İlçe Başkanlığı görevine Mustafa Bulut getirildi.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 00:18
Bulut, kurucu başkan

AK Partinin önemli isimlerinden birisi olan Ali Babacan tarafından kurulan Deva Partisi Yozgat Merkez İlçe Kurucu Başkanlığı görevine, iş insanı Mustafa Bulut getirildi. Daha önce AK Parti Yozgat İl ve İlçe teşkilatlarında da görev alan Bulut, Devam Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın takdir ve tensipleriyle Yozgat Kurucu Merkez İlçe kurucu başkanlığı görevine atandığını bildirdi. Bulut, ‘’Tarafıma tevdi edilen bu kutsal görevin sorumluluğu ve şuuru içerisinde Yozgat’ımızın şanına yakışır bir siyaset, teşkilat çalışması yapmayı Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Bu görevi şahsıma layık gören başta Genel Başkanıma, Genel Başkan Yardımcılarıma, İl Başkanım İsmail Yılmaz beye şükranlarımı sunarken, bu kutlu yürüyüşte bizi yalnız bırakmayacağına yürekten inandığım Yozgatlı hemşehrilerime saygılarımı sunarım’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
BulutKurucu Başkan
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