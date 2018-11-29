Başkan Arslan, ‘’Şayet niyet gerçekten hizmet etmek ve bunun neticesinde Hakk'ın rızasına talip olmaksa, bu yolun yolcusu, her türlü neticede de galiptir. Zira bu yolun mağlubu olmaz! Bu hatırlatma bana ait ve çok uzun yıllar önce kendime söylemişim’’ dedi.

Başkan Arslan, Burak Kıllıoğlu’nun ‘Galiptir Bu Yolda Mağlup/ Bir gün daha bitti, / Bugün de hayattayım. / Kim galip, kim mağlup bilemem. / Ama ben, galipler safındayım. / Dedim ya, akşam oldu / Ve hala hayattayım’ dizelerini de paylaştı.

Arslan, ‘Bundan ötesi ise laf-ı güzaftır, lakin elbette laf-ı güzafın peşinde olanlar ve bunu insanlık sananlar da hiç eksilmeyecektir’ diyerek, değerlendirmesini noktaladı.

